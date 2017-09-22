Оральный секс может закончиться раком гортани
2017-09-17 08:31
Оральный секс может закончиться раком гортани
Ученые.
Ученые из Австралии предупредили об опасности орального секса, который может привести к раку гортани, передает Rus.Media. При этом мужчины рискуют получить такой недуг в 5 раз больше, чем женщины.
Разносчиком рака гортани может быть банальный оральный секс. Причиной возникновения такого смертельного заболевания является вирус папилломы человека, которым в большинстве случаев больные женщины. В последнее время рак гортани увеличился в масштабах своего поражения. Если до 1991 года им могли болеть преимущественно курят, то сейчас, чтобы заработать онкологию гортани не нужно много курить.
Ученые из Медицинского центра, расположенного в Австралии уверены, что рак гортани, вызывают вирусы папилломы, которые поражают клетки, образуя необратимые патологические изменения в гортани или слизистой оболочки. Кроме этого, ученые сделали вывод, что у мужчин, которые предпочитают оральный секс, шансы подхватить вирус папилломы человека в пять раз выше, чем у прекрасной половины населения. По данным статистики, ежегодно рак гортани диагностируется в 12,7 тыс. европейцев, и лишь 2,7 тыс. европеек заражаются этим заболеванием за аналогичный период времени.