ОПЗ возобновит работу после трех месяцев простоя
2017-10-09 13:27
ОПЗ возобновит работу после трех месяцев простоя
Работа останавливалась из-за проведения технических работ.
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“Одесский припортовый завод” готовится возобновить работу после трех месяцев простоя, передает Rus.Media.
Об этом сказал в. а. директора ОПЗ Сергей Назаренко, сообщает “Украинская служба информации”.
Остановка производственной деятельности предприятия была связана с проведением технических работ.
“Ориентировочно планируем выйти с ремонта агрегатов карбамида и аммиака 8-10 октября”, – сообщил Назаренко.
Также сообщается, что ОПЗ заключил контракт о поставках природного газа с частной фирмой. Газ будет поставляться по давальческой схеме. На ОПЗ заявляют, что цена газа будет ниже той, которую предлагает промышленным потребителям НАК “Нафтогаз Украины”, и составит 7600 грн за 1 тыс. куб м.
“Из-за того, что нам не хватает оборотных средств, мы можем работать только по давальческой схеме. Газ в обмен на аммиак”, – отметил Назаренко.
По данным руководства ОПЗ, за январь-август 2017 года в Украину было поставлено минеральных удобрений на $ 720 млн. Около $ 360 млн приходилось на поставки азотных удобрений (производятся из аммиака, произведенного на ОПЗ). При этом за январь-август из страны было экспортировано минеральных удобрений лишь на $ 70 млн.
Напомним, что в июле на ОПЗ решили остановить производство.
В начале марта 2017 года ОПЗ возобновил работу (завод был остановлен в декабре 2016 года) по давальческой схеме с группой компаний “ЭРУ”. Эта компания обязалась поставлять ему на переработку до 60 млн куб. м газа в месяц, а полученные аммиак и мочевину продавать на внешнем и внутреннем рынках.
Как известно, Фонд госимущества не смог продать ОПЗ 18 июля 2016 года, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн ($ 525 млн). Послушавшись МВФ и ЕБРР правительство Украины снизил стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза – до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн), и продлило срок приватизации завода. Однако конкурс по приватизации ОПЗ не состоялся по причине отсутствия заявок от компаний, которые ранее проявляли интерес к покупке предприятия.