Опубликовано новое письмо политзаключенного Олега Сенцова
2017-10-01 10:35
Опубликовано новое письмо политзаключенного Олега Сенцова
“Украина тяжело, но все-таки как-то царапается в нужном направлении”, – считает режиссер.
Украинец Олег Сенцов не получал писем поддержки, которые присылали ему в колонию, а через звонок министра иностранных дел Павла Климкина российские тюремщики отправили его в СИЗО, передает Rus.Media.
Об этом политзаключенный, которого доставили из колонии в Якутии в Ямало-Ненецкий автономный округ, написал в письме правозащитницы Зои Световой, его опубликовала “Открытая Россия”.
“У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания — это легендарные Харпи. Как там было и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централи, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам. Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу.
Ну да ладно, все будет хорошо!
Долго не писал, ибо как-то не было настроения совсем. И не потому что у меня какая-то депрессия или спад духа — я этим не страдаю, даже не сомневайтесь!
Просто я вообще не общительный человек, и бывают периоды, когда я это внешнее общение минимизируют.
Якутский опервіділ кстати, этому очень способствовал, за этот год он мне выдал на руки две открытки: одну на Новый год и вторую на день рождения. Зато перед отъездом вернул не только коробку со старыми письмами, которые хранились все эти полтора года у них, но и под сотню новых, которые они собирали в течение года и только теперь решили отдать своих бумажных заложников. Теперь вот еду, дорогой читаю. Еще отдали с десяток книг, которые мне прислали, но только не выдавали.
Проклиная все, тащу за собой эту очень ценную для меня литературу по этапам, но бросить жалко. Пусть мне не посылают больше книг, хорошо? А то шлют не то, что мне надо, а я выбросить не могу, поэтому раздаю по мере возможностей и таскаю с собой, но уже на пределе возможностей по транспортировке этой движущейся библиотеки!
И посылок, заказанных мне тоже слать не надо, потому что посылка положена раз в три месяца, и я лучше напишу Наташе или еще кому-то, может, через тебя, что именно мне нужно, и получу именно то. А то были ситуации, когда какая-нибудь добрая душа сжалится над бедным политзеком и пришлет небольшую посылочку какой-то ненужной ерунды, а посилочни запасы используются и затем снова ждать три месяца, чтобы получить то, что нужно.
Я как приеду на место, напишу.
И, заканчивая насущную тему, которая, кстати, занимает довольно большую часть жизни арестанта, попроси сестру Наталью, чтобы она бросила мне на мой тюремный счет 10 тысяч рублей. Как раз я приеду, они меня догонят.
Кстати, про добрые поступки, которые приводят к не всегда хорошим результатам.
Он пытался до меня дозвониться на мой день рождения в июле, и приезжали “Пусси Райот” с Алехиной в Якутск меня поддержать. Это очень здорово! Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО (четвертое или даже пятое), а потом вообще вывезли в более жесткое место — Харп. Приказ об этом ФСИН России подписал в конце июля. Это совсем не означает, что не надо ничего делать.
Вы там, на воле, можете делать все, что считаете нужным в поддержку меня или других политзеков, просто знайте, что в местных правоприменителей своя логика в голове, и реагируют они часто вот так.
В целом у меня все нормально, и я надеюсь, что я вывезу … (неразборчиво) эту поездку и пребывание в конечной точке на остатках своего здоровья. Надеюсь, что вы там не будете устраивать по этому поводу истерику, потому что я сижу не один, нас много, и у меня далеко не самые худшие условия.
А так я занимаюсь тем, что и всегда: читаю, в том числе уже на английском, правлю и дополняю написанные сценарии — эту работу можно делать почти вечно, но думаю, что еще на пару сборников меня хватит, физкультурю по мере возможностей, ну и всякие мелочи.
Следил, конечно, по мере возможностей, за событиями в Украине и России. Ну ничего хорошего сказать не могу — отсюда плохо видно, возможно.
Украина тяжело, но все-таки как-то царапается в нужном направлении, Россия окончательно погрязла в своем глухом углу, и что делать дальше, никто не в курсе.
Как и раньше, не сомневаюсь ни успеха, ни в победу, в то, что все будет хорошо и даже очень!
На этом прощаюсь, ваш Олег Сенцов. Тюмень, 17.09.17
P. S. Сюда писать не надо, я скоро поеду дальше, раньше, чем ты получишь это письмо”, – говорится в тексте письма.