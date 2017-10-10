Опубликована запись беседы, в которой Сергей Бабкин отказался признать Россию агрессором
2017-10-10 17:06
Опубликована запись беседы, в которой Сергей Бабкин отказался признать Россию агрессором
За день до концерта во Львове с активистами связался сам Сергей Бабкин.
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Представитель Добровольческого Движения ОУН Антон Петровский обнародовал аудиозапись разговора с певцом Сергеем Бабкиным накануне концерта во Львове, который в итоге сорвали из-за нежелания артиста выполнить требования активистов, передает Rus.Media.
По словам активистов, публикация этого аудиозаписи является “вынужденным ответом на ложь артиста в его посте на официальной странице”. Напомним, ранее Бабкин пояснил свою позицию относительно выступлений в России и Крыму и назвал себя патриотом Украины.
“Этим людям не нужен был диалог, к сожалению, они не готовы слушать. Когда все возможности мирного диалога закончились, мы решили отменить концерт, опасаясь за безопасность людей, что стоят на улице”, – заявил Бабкин после срыва концерте во Львове.
Зато представители Добровольческого движения ОУН назвали эти слова Бабкина ложными. По их словам, еще за месяц до концерта во Львове они выходили на связь с организаторами мероприятия из “проханнямм убедить художника сделать официальное заявление, записанное на видео, о том что он больше не будет выступать в рашці и на оккупированных территориях, а также что рашка – страна-агрессор””.
За день до концерта с активистами связался сам Сергей Бабкин. Аудио этого разговора опубликовали в сети. На записи можно услышать, как артист отказался признать Россию страной-агрессором.
Я не боюсь заявить на камеру, что Россия является агрессором. Если я так думаю – откровенно, искренне, всем сердцем, всей душой – то я сейчас запишу такое на телефон. Но если я так не считаю – и что-то во мне сопротивляется – я не могу этого сказать, – говорит в разговоре Бабкин.
“После его слов о том что он не считает рашку страной агрессором – я осознал, что говорю с человеком, которому не место не то что во Львове, но и в Украине”, – резюмировал представитель Добровольческого Движения ОУН Антон Петровский.
Вот аудио этой сканадальної разговора. Выводы делайте сами: