Опять подорожает алкоголь, особенно водка
28.04.2017 | Экономика | Комментариев нет|
Министерство экономического развития обнародовало проект постановления Кабинета Министров, устанавливает новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков.
В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают увеличить на 7,6-11,3%, виски, ром и джин – на 3,5-4,6%, коньяк (бренди) – на 3,4-6 , 1%, вина с добавлением спирта, игристое и вермуты – на 1,7-1,8%.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым