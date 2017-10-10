Опровергнуто утверждение о негативном влиянии этого напитка на сосуды и сердце
Южнокорейские исследователи изучили данные о здоровье сердца, а точнее — коронарных артерий, питающих сердце кровью, 25 тысяч женщин и мужчин. Ученые сравнили снимки сканирования людей, которые ежедневно пьют кофе, и тех, кто не употребляет кофе, и приняли во внимание факторы, потенциально влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний: физическую активность, наследственные сердечно-сосудистые болезни, курение.
Хотя у одного из тех, кого обследовали, не было явных признаков сердечно-сосудистых заболеваний, но снимки у более чем 10% показали заметные отложения кальция на стенках сосудов.
Коронарно-сосудистые болезни сопровождаются засорением артерий жировыми отложениями, которые постепенно образуются на стенках артерий. Наличие таких отложений говорит о ранние стадии сердечно-сосудистых заболеваний. Отложения малых вкраплений кальция на стенках коронарных артерий исследователи выявляли в ходе сканирования.
Оказалось, что у тех, кто умеренно (от 3 до 5 чашек в день) пил кофе, во время сканирования реже определяли первичные признаки сердечно-сосудистых болезней. Такие люди менее склонны к отложениям кальция на стенках коронарных артерий, по сравнению с
теми, кто выпивает больше кофе или не пьет ее совсем.
Проведенные исследования доказывают, что для очистки стенок артерий и, как следствие, снижение риска сердечно-сосудистых недугов, достаточно выпивать в день несколько чашек кофе.
Однако, по мнению авторов доклада, для обоснования такой зависимости потребуются дополнительные исследования. Сейчас известно, что кофе содержит многочисленные компоненты, влияние которых на здоровье не до конца изучено.