Определился соперник Усика по Всемирной суперсерии бокса
2017-10-01 12:14
Определился соперник Усика по Всемирной суперсерии бокса
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В Риге состоялся четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии боксу среди боксеров первого тяжелого веса между латышом Марієсом Бріедісом (23-0, 18 КО), который владеет чемпионским поясом по версии WBC, и кубинцем Майком Пересом (22-3-1, 14 КО), передает Rus.Media.
Поединок продлился все двенадцать раундов. Бриедис доминировал по ходу боя и одержал победу единогласным решением судей – 116-110, 115-111, 114-112.
Таким образом, Бриедис стал соперником обладателя чемпионского пояса по версии WBO Александра Усика по полуфиналу World Boxing Super Series. Украинец ранее, напомним, выиграл у немца Марко Хука. Бой Усика и Бріедіса должен пройти в январе-феврале следующего года.