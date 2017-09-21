Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины
2017-09-21 09:31
Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины
После 10 матчей 3-го предварительного раунда Кубка Украины стали известны все 16 участников основной сетки турнира.
Напрямую в 1/8 финала пробились 6 лучших команд Украины по итогам прошлого сезона: Шахтер, Динамо, Заря, Олимпик, Александрия и Черноморец, передает Rus.Media. Еще 10 команд добавились по итогам предыдущих раундов.
Представители Премьер-лиги Карпаты и Звезда прекратили участие в турнире уже в первом для себя раунде в матчах против команд Второй лиги. Карпаты в скандальном матче уступили Прикарпатью 1:2, а Звезда в дополнительное время проиграла Таврии 2:3.
В то же время “Арсенал” и Сталь прошли в следующий раунд благодаря серии пенальти. Лидер Первой лиги “Арсенал” после нулевой ничьей обыграл Ингулец, а Сталь выиграла в Одессе на поле Жемчужины.
Полный список участников 1/8 финала: Шахтер, Динамо, Заря, Олимпик, Александрия, Черноморец, Мариуполь, Вереск, Сталь, Ворскла, Десна, Арсенал, Таврия, Прикарпатье, Днепр-1, Львов.
Примечательно, что из 16-ти команд 10 представляют Премьер-лигу, только две Первую лигу, но сразу четыре — Вторую.
Жеребьевка следующего раунда ожидается в ближайшие дни. Базовый день игр 1/8 финала 25 октября.