Определяем состояние здоровья по рукам
2017-10-07 13:59
Определяем состояние здоровья по рукам
Факты, проверенные опытом и временем.
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Ваши руки могут многое рассказать о вашем здоровье!, передает Rus.Media.
Наши руки могут многое рассказать о том, что же происходит со здоровьем. Различные ощущения в ладонях и пальцах могут отражать существующие проблемы в органах и других частях тела. Это знаки, которые подает наш организм, и их не стоит игнорировать.
Так, следующие симптомы показиваюту на следующие возможные проблемы:
1. Нехватка витаминов
Если вы чувствуете покалывание в руках, то у вас, скорее всего, дефицит витаминов В1, В6, В12 и/или витамина Е. Это поможет определить анализ крови. Если он положительный, то врач подберет вам необходимый витаминный препарат.
2. Недостаточное кровоснабжение
Онемение кончиков пальцев на правой руке может возникнуть защемление нерва, а также может сигнализировать о сердечно-сосудистом заболевании.
3. Диабет
Ощущения покалывания, которые начинаются в ступнях и в ладонях, могут указывать на диабет. Появляются они из-за того, что снижение кровоснабжения приводит к поражению нервных окончаний.
4. Истощение
Если вы часто поднимаете тяжести или держите кисть руки в неудобном положении, на нервные окончания, расположенные под кожей, оказывается большое давление. Это приводит к покалывание в пальцах. Давайте рукам отдых и старайтесь хорошо высыпаться, а также меньше нервничать.
5. Проблемы с позвоночником
Повреждения в спине приводит к неправильному прохождения нервного сигнала, что и проявляется и на руках. Укрепление мышц спины упражнениями и плавание помогут это исправить. Также вам следует избегать длительного пребывания в сидячей позе.
6. Синдром канала запястья
Многие ощущают покалывание в руках, когда ложатся и дают суставам отдых. Это указывает на то, что поражены определенные нервы в руке, и необходимо соответствующее лечение. В противном случае это может привести к онемение и боль. Если вы заметили у себя такие признаки, не откладывайте поход к врачу, чтобы не возникли осложнения.
7. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера)
Если у вас пальцы немеют, белеют или синеют, это может говорить о болезни Бюргера. Это состояние приводит к усилению воспалительного процесса в мелких и средних сосудах. Очень часто оно возникает у тех, кто много курит, и в крайних случаях может заканчиваться ампутацией конечностей, если больной не бросит курить.
Как видите, наши руки могут предупреждать нас о возникновении некоторых неполадок в организме, и нам следует больше внимания уделять этим сигналам. Если вы заметили у себя какие-то из этих симптомов, обратитесь к врачу за консультацией.