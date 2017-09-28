Определены самые сексуальные клипы всех времен: видео

despravda | 28.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-28 11:14

Определены самые сексуальные клипы всех времен: видео
Издание Rolling Stone создало рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. В Топ вошли 30 клипов, лидером среди которых стал черно-белый видеоролик на песню Wicked Game исполнителя Криса Айзека.

Тогда в съемках приняла участие датская супермодель 90-х Хелена Кристенсен, передает Rus.Media.

Клип Wicked Game:

На втором месте расположился клип на песню Kiss певца Принса.

Клип Kiss:

В тройку лидеров попал тоже черно-белый клип Мадонны Justify My Love.

Клип Justify My Love:

Также в рейтинг вошли клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.

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