Определены самые сексуальные клипы всех времен: видео
28.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-28 11:14
Определены самые сексуальные клипы всех времен: видео
Издание Rolling Stone создало рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. В Топ вошли 30 клипов, лидером среди которых стал черно-белый видеоролик на песню Wicked Game исполнителя Криса Айзека.
Тогда в съемках приняла участие датская супермодель 90-х Хелена Кристенсен, передает Rus.Media.
Клип Wicked Game:
На втором месте расположился клип на песню Kiss певца Принса.
Клип Kiss:
В тройку лидеров попал тоже черно-белый клип Мадонны Justify My Love.
Клип Justify My Love:
Также в рейтинг вошли клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.