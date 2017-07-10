Определены победители шахматного фестиваля «Зачарованная Десна – 2017»
Последний тур Международного фестиваля «Зачарованная Десна-2017», который проходил с 3 по 8 июля в Чернигове, выявил победителей и призеров соревнований.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
В турнире «А» победил кандидат в мастера спорта по н. Кропивницкого Даниил Шевченко. Вторым был молодой участник этого турнира, двенадцатилетний перворазрядник из Чернигова Назар Лаптий, выполнив норматив «кандидата в мастера спорта Украины».
На третьем месте мастер ФИДЕ из Бреста (Беларусь) Владислав Каташук. В турнире «Б» ( играли дети до 12 лет) победил киевский перворазрядник Владимир Зубарь.
В командном зачете на финише всех опередила дружная команда «Кузнечики» (Брест) — 19,5 очков из 27 возможных. На пол-очка меньше — у команды КДЮСШ№1 (г. Чернигов). На третьем — ДЮСШ по шахматам (г. Нежин) с 18 очками.
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