Определено возрастное соотношение мужчины и женщины, при котором шансы зачать ребенка являются самыми высокими
Американские ученые доказали, что не только у женщин плодовитость связана с возрастом, но и у мужчин. Специалисты проанализировали данные проведенных в течение 14 лет процедур ЭКО, рассмотрев истории почти 8 тысяч пар и 19 тысяч процедур.
В результате выяснилось: чем старше был мужчина, сперматозоиды которого использовались для ЭКО, тем меньше была вероятность успешного
зачатия. Например, если женщине было 35-40 лет, то вероятность зачатия с партнером, которому меньше 30 лет, составляла до 70%. А если партнеру было 30-35 лет, этот показатель снижался до 54%.
Если же пациентке было меньше 30 лет, то с партнером 30-35 лет она могла зачать ребенка в 73% случаев. Однако если мужу было больше 40 лет, вероятность снижалась до 46%.
А вот наименьшую зависимость от возраста обнаружили у женщин 30-35 лет. Зачать ребенка от ровесника они могли в 70% случаев, тогда как от старшего мужчины – в 64%. Для женщин после 40 лет возраст партнера роли уже не играл, пишет expres.ua.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым