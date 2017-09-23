Определено основную причину, что сокращает продолжительность жизни человека, – это не курение
Ученые пришли к выводу, что среди европейцев наибольший риск ранней смерти имеют те, кто мало двигается, и риск этот не зависит от веса. Согласно данным исследования, опубликованного в американском медицинском журнале “Clinical Nutrition”, ежегодно около 600 тысяч человек в Европе умирают от болезней, связанных именно из-за нехватки физической активности. В то же время от болезней, связанных с
ожирением, умирает вдвое меньше людей-около 300 тысяч.
По словам ученых, ежедневная 20-минутная прогулка в быстром темпе — лучшая профилактика болезней, вызванных малоподвижным образом жизни. Причем прогулка — это полезно людям с любым весом, потому что низкая физическая активность и ожирение часто идут в паре. Но худым людям низкая физическая
активность больше грозит проблемами с сердцем, а те, кто уже имеет ожирение, лучше себя чувствует, когда активно двигается и занимается спортом.
Ученые Кембриджского университета двенадцать лет анализировали данные 334
тысяч европейцев. Они фиксировали их активность, размеры и записывали каждую смерть. Один из участников исследования объясняет, что преодоление малоактивності уменьшит количество ранних смертей в Европе на 7,5%, а преодоление ожирение — на 3,6%.