Определен основной фактор, который оттягивает засыпание на час
Смартфоны, планшеты и электронные читалки должны иметь автоматический ночной режим, в котором они не препятствуют сна людей, заявляет известный врач, профессор Пол Грінграс.
Профессор Пол Грінграс говорит, что эти настройки должны фильтровать синий свет, который влияет на наши биологические часы и оттягивает засыпание вечером. Зато, по словам врача, который работает в лондонской детской больницы “Эвелина”, новые модели выходят еще “синіші и ярче” за предыдущие. Это прекрасно для использования днем, но ужасно ночью. Ученый считает, что производители должны проявить больше ответственности. С наступлением сумерек человеческое тело начинает вырабатывать гормон сна мелатонин, который помогает нам засыпать. Но определенные световые волны, из сине-зеленого спектра, выводят из строя эту систему.
Профессор Грінграс принимал участие в исследовании, которое опубликовало издание “Frontiers in Public Health” и в котором проанализирован эффект от света, что его излучает электроника. Авторы исследования приходят к выводу, что новые приборы имеют четкую
тенденцию быть больше, ярче, контрастнее и излучают больше синего света.
Профессор, который специализируется на детском сне, рассказал BBC News: “Это замечательно для использования днем, но ужасно ночью. Появляется все больше данных о том, что если пользоваться одним из этих приборов вечером, то он будет оттягивать ваше засыпание на целый час”.