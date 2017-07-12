Определен напиток, который способствует похудению
12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Эффективно можно избавиться от лишнего веса благодаря зеленому чаю. Именно этот напиток лучше всего ускоряет метаболизм.
Как известно, чем быстрее проходит процесс метаболизма, тем стройнее человек. К такому выводу относительно особых свойств зеленого чая пришли специалисты из Китая и Таиланда во время совместного исследования.
Исследователи привлекли к своим экспериментам добровольцев с избыточной массой тела. Всех респондентов они разделили на три группы. Первая принимала плацебо, вторая-пила по чашке зеленого чая в день, третья — по две чашки. В результате, те, кто пил зеленый чай, сбросили по 1-2 килограмма за время проведения эксперимента, пишет gogetnews.info.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым