Определен лучший полноприводный автомобиль года
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2016-04-20 09:07
Определен лучший полноприводный автомобиль года
Известный европейский журнал о внедорожниках Auto Bild Allrad подвел итоги читательского голосования.
В номинации “Автомобили повышенной проходимости и SUV стоимостью до 30 000 евро” победил Volkswagen Tiguan нового поколения. Уже в пятый раз эта модель удостаивается высокой награды.
За 9 лет с момента дебюта немецкий концерн выпустил более 2,8 млн. экземпляров модели Tiguan. Автомобиль представлен на рынках 170 стран мира. Volkswagen на этом останавливаться не собирается – бренд намерен продолжать историю успеха. С этой целью немецкие специалисты провели не только внешний рестайлинг авто, но и качественно поработали над комфортом и фунціоналом. Несмотря на довольно интеллигентную внешность автомобиля, в его внешности чувствуется спортивная нотка.
Моторная гамма Volkswagen Tiguan представлена восемью двигателями, мощность самого простого из них составляет 115 сил, а топовый вариант авто оснащается 240-сильным агрегатом.