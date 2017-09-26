Оппозиционный блок: Языковые нормы закона “Об образовании” свидетельствуют о неадекватности власти
2017-09-26 12:43
Оппозиционный блок: Языковые нормы закона “Об образовании” свидетельствуют о неадекватности власти
Партия “Оппозиционный блок” заявила, что будет бороться в суде за отмену языковых норм подписанного накануне президентом закона об образовании.
Оппозиционный блок считает, что введение в действие закона украины “Об образовании” – это начало президентской кампании, передает Rus.Media. В опубликованном на официальном сайте заявлении партия отмечает, что считает новый закон нарушением Конституции и прав украиноязычных украинцев.
“Кандидаты в президенты от коалиции войны самозабвенно бьются за голоса украинцев западной части нашей страны, соревнуясь друг с другом в фальшивом популистском патриотизм. Власть разрушает не только имидж Украины в глазах Европы, она разрушает демократию и государство Украина. Языковые нормы Закона “Об образовании” свидетельствуют о неадекватности власти. Мы будем в судах бороться за отмену языковых норм закона, мы будем отстаивать право каждого украинца говорить и слышать на родном языке”, – сказано в заявлении.
В партии подчеркнули, что все национальности должны иметь право выбора языка воспитания и обучения.
“Оппозиционный блок заявляет – только смена власти позволит сохранить страну. Мы уверены, что после выборов образовательный закон, как и другие законы, которые нарушают Конституцию и мешают людям жить, будут изменены”, – резюмировали в политической силе.
5 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон “Об образовании”, 25 сентября его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ вводит 12-летнее школьное образование, должность образовательного омбудсмена и предусматривает, что оклад педагогов будет зависеть от итогов их сертификации. Законом также расширен использования украинского языка в обучении.