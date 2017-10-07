Опять проблема: Volkswagen отзывает более 700 тысяч автомобилей по всему миру
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2017-07-06 20:59
Опять проблема: Volkswagen отзывает более 700 тысяч автомобилей по всему миру
Немецкий автогигант Volkswagen отзывает по всему миру 766 тыс. Автомобилей из-за проблем с тормозной системой.
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Почти половина машин, которые отзываются приходится на Германию – 385 тыс. автомобилей марок VW, Skoda и Audi. Непосредственно к марке Volkswagen относится 288 тыс. автомобилей. Как сообщили агентству, причиной отзыва стала необходимость обновления программного обеспечения для систем тормозного контроля ABS / ESP.
Представитель автопроизводителя пояснил, что без этого обновления водители могут встретиться с трудностями при вождении. Неполадки удалось обнаружить во время своих экспериментов Volkswagen.
В начале июня сообщалось, что Audi отозвала около 24 тыс. автомобилей А7 и А8, собранных в период с 2009 года по 2013 год, для того чтобы обновить программное обеспечение после заявления Минтранса Германии, что эти программы занижал показатели выбросов. Расследование по делу «дизельного скандала» был расширен. В марте на двух заводах Audi и в офисе Volkswagen были проведены обыски по делу о преднамеренном занижении показателей выбросов токсичных газов.
В январе Окружной суд США одобрил соглашение между автопроизводителем и 650 американскими дилерами. Автопроизводитель заплатит каждому $ 1,85 млн компенсаций за «дизельный скандал».
Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе. Он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Компания также выпускает автомобили класса «люкс» и грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.