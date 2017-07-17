Опасные проблемы в сексе, которые не стоит игнорировать
Ваш муж уже не так возбуждает вас, как раньше
Вы удивлены, что не сгораете от страсти каждый раз, когда видите его обнаженный торс? Что по коже не бегут мурашки, как раньше, когда он начинает целовать вашу шею? Это нормально: со временем вы привыкаете друг к другу и уже не так бурно реагируете на привычные ласки. Это не повод мучиться вопросом: «Вдруг я его разлюбила? Вдруг он разлюбил меня?» Слегка измените любовный сценарий, подключите фантазию и эксперименты – и вы снова будете довольны качеством секса.
После родов не хочется секса
А что же вы хотели? Ваш организм только что пережил огромный стресс, ваши гормоны пока не пришли в обычное состояние, ваше внимание полностью поглощено малышом. Пройдет совсем немного времени, и вы снова захотите получать удовольствие от близости с партнером. Не спешите и не подгоняйте себя, позвольте в этот период вашему мужчине ухаживать за вами и быть романтичным.
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У вас разные сексуальные предпочтения
Он любит оральный секс, а вы терпеть его не можете. Вы хотите, чтобы он ласкал вас как можно дольше, а он пытается как можно скорее приступить к главному действу. Такие расхождения во вкусах – не редкость, и всегда есть возможность согласовать их – если вы говорите вслух о своих желаниях. В конце концов, секс – это искусство не только получать удовольствие, но и дарить его партнеру. Помните об этом и получайте кайф не только от оргазма, но и от наблюдения за тем, как хорошо вашему партнеру.
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