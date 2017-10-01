Опасность возобновления интенсивных боевых действий в зоне АТО сохраняется, – Муженко
2017-09-30 18:11
Опасность возобновления интенсивных боевых действий в зоне АТО сохраняется, – Муженко
Украина имеет достаточно сил и средств, чтобы реагировать на все возможные угрозы, заявил Муженко.
Опасность возобновления интенсивных боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе сохраняется, передает Rus.Media. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
“После очередного объявления “режима тишины” ситуация в некотором роде стабилизировалась, особенно что касается применения противником тяжелого вооружения. Но в некоторые периоды является увеличение количества обстрелов, поэтому нельзя сказать, что ситуация полностью стабильна. Опасность возобновления интенсивных боевых действий сохраняется. У нас достаточно сил и средств, чтобы реагировать на все возможные угрозы”, – сказал Муженко.