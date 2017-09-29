Опасность под ногами. Как пол может нанести вред вашему здоровью
Одним из главных этапов ремонта является замена пола. Выбирая новое покрытие, взвесьте все преимущества и недостатки, ведь от выбранного варианта зависит не только простота ухода и завершенность интерьера, но и ваше здоровье.
К счастью, сегодня есть возможность выбирать из множества материалов, которые рассчитаны на разные финансовые возможности.
Какие типы покрытий?
Если оставить все подробности относительно инновационных решений, можно выделить три большие группы покрытий:
– древесина и подобные натуральные материалы (линолеум, пробка);
– камень и аналогичные по свойствам материалы (керамическая и стеклянная плитка);
– пластик в различных формах (ламинат, искусственный линолеум и ковролин, плитка ПВХ).
Рассмотрим подробнее их влияние на самочувствие и здоровье в целом.
1. Древесина
Чаще всего из нее изготавливают паркет и массивную доску. Поскольку используется натуральное сырье из ценных пород дерева, опасности такое покрытие не составляет. Оно весьма экологическое и рассчитано на длительную службу.
Однако качественную паркетную доску заказывать нужно только от проверенного производителя. А все потому, что обычно ее обрабатывают специальным веществом, которое защищает покрытие от вредных микроорганизмов. Не очень качественная продукция быстро теряет этот защитный слой, что приводит к появлению грибка и плесени со временем. При контакте с кожей это может вызвать развитие аллергических реакций и болезней.
Отдельно стоит сказать, что иногда паркет может быть покрыт лаком на основе уретан-алкидов или DD-полиуретанов, мастикой. Они выделяют вредные вещества, которые в первую очередь угрожают маленьким детям, которые ползают на полу.
2. Камень
Естественный отполированный камень в жилых помещениях редко используют – отдают предпочтение искусственным аналогам. Это керамическая или стеклянная плитка для ванной комнаты или кухни. Несмотря на простой уход этого покрытия, стоит поверх него стелить ковролин или ковер. Плитка всегда холодная, поэтому очень легко простудиться.
Можно иметь неприятности, допустив при заключении плитки образованию больших щелей. Все пустоты надо заполнить водостойким материалом, иначе там появится плесень.
Если вы решили положить поверх плитки ковролин, хорошо ухаживайте его – в ворсинках могут поселиться не только микробы, но и маленькие вредители. Особенно высок риск этого в домах, где есть животные.
3. Пластик
Современные производители довольно часто используют ПВХ как заменитель более дорогих строительных материалов. Поэтому имеем такой богатый выбор линолеума и других покрытий.
Поливинилхлорид – это вредный материал, который считается токсичным. Он выделяет в воздух опасные соединения, которые лучше не вдыхать:
– фенол;
– формальдегид;
– хлорвинил;
– хлороводень.
Этот процесс провоцирует высокая температура, поэтому стелить покрытия, содержащие пластик, ни в коем случае нельзя под батареи и возле газовой плиты. Длительное влияние токсичных испарений вкупе с теплом провоцирует нервные расстройства, раздражения глаз и даже кожные болезни.
Как правильно выбрать покрытие?
На самом деле трудно назвать единственный универсальный вариант. Но наверняка можно сказать одно – на 100% вредны именно некачественные материалы. Дешевая продукция с использованием сомнительного сырья и добавлением токсичных веществ для лучшего вида не даст вам сэкономить. К тому же экономить на своем здоровье ни в коем случае нельзя.
По этой ссылке вы сможете подобрать экологичные напольные покрытия, которые не нанесут никакого вреда и подарят уют. Выбирая тип покрытия, обязательно учитывайте, для какой комнаты оно предназначено.
Богатый ассортимент даст возможность создать интерьер своей мечты, который будет красивым и безопасным.
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