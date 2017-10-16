“Опасная” Tesla: компания отзывает 11 тысяч кроссоверов
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2017-10-16 12:03
“Опасная” Tesla: компания отзывает 11 тысяч кроссоверов
Компания отправит на внеплановые ремонтные работы автомобили, выпущенные в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года.
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Tesla отзывает 11 тыс. кроссоверов Model X за возможные проблемы со складывающимися задними сиденьями, выявленных во время проверок надежности автомобиля. В частности, тестирование указало на то, что, если привод настроен недостаточно тщательно, спинка левого сиденья заднего ряда может загнуться вперед во время аварии, передает Rus.Media.
При этом в компании отмечают, что им пока не поступало отчетов о любых проблемах или аварии, касающиеся данного вопроса.
Напомним, что в апреле этого года Tesla объявила об отзыве 53 000 автомобилей Model S и Model X. Причиной стали проблемы со стояночным тормозом. В частности, речь шла о какой-то неисправности в механизме электрических парковочных тормозов, которые, как подчеркивали в Tesla, были сделаны сторонним поставщиком.