ONUKA сделала себе новое стильное тату

despravda | 10.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-06-21 02:53

ONUKA сделала себе новое стильное тату
Певица показала свое новое творение.

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Украинская певица Ната Жижченко, солистка группы ONUKA, сделала себе новые тату. Звезда украсила руки двумя рисунками и опубликовала в Инстаграм соответствующее фото, передает Rus.Media.

“Error 404. Not found” и символы – именно такими тату артистка украсила свое тело.

“Путешествие до Харькова завершается просто прекрасно! Спасибо @hellroom_studio, @hellroom_tattoo за воплощение очередной мечты! Ааа!”, – обозначила Жижченко тату-мастеров, которые создали для нее красоту.

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