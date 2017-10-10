ONUKA сделала себе новое стильное тату
10.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-06-21 02:53
ONUKA сделала себе новое стильное тату
Певица показала свое новое творение.
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Украинская певица Ната Жижченко, солистка группы ONUKA, сделала себе новые тату. Звезда украсила руки двумя рисунками и опубликовала в Инстаграм соответствующее фото, передает Rus.Media.
“Error 404. Not found” и символы – именно такими тату артистка украсила свое тело.
“Путешествие до Харькова завершается просто прекрасно! Спасибо @hellroom_studio, @hellroom_tattoo за воплощение очередной мечты! Ааа!”, – обозначила Жижченко тату-мастеров, которые создали для нее красоту.