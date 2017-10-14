Они жили 25 миллионов лет назад! В Африке нашли неизвестных хищников

despravda | 14.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-13 21:10

Они жили 25 миллионов лет назад! В Африке нашли неизвестных хищников
Международная команда палеонтологов обнаружила ранее неизвестный вид гієнодонів, хищных млекопитающих, обитавших на территории Северной Америки, Азии и Европы 25 млн лет назад.

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Вид получил название Pakakali rukwaensis. По их оценкам, неизвестные животные были размером с рысь, передает Rus.Media.

Биогеографический и філогенетичний анализ дал возможность узнать больше о переход от ранних африканских хищников в современной экосистемы.

Ценная находка была обнаружена в Танзании (Африка), сообщает журнал PLoS ONE.

После массового вымирания динозавров гієнодони были основными хищниками в Африке, пока 23-25 млн лет назад на континент не попали другие хищные животные. Впоследствии гієнодони вымерли.

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