Она просто сделала снимок пустой улице. Утром девушка проснулась знаменитой! (фото)
2017-09-23 21:46
Она просто сделала снимок пустой улице. Утром девушка проснулась знаменитой! (фото)
Эта история произошла в Рейкьявике, столице Исландии, одним из вечеров в канун Рождества.
Эта история произошла в Рейкьявике, столице Исландии, одним из вечеров в канун Рождества, передает Rus.Media. Майкл Джон Кент решил сделать предложение своей девушке посреди пустынной улицы под красивым снегопадом.
Этот романтический момент случайно зафиксировала одна девушка. Она пообещала выслать фотографию влюбленным и записала адрес Майкла. Но в спешке Майкл неправильно записал адрес, и казалось, что фотография была потеряна навсегда.
Но молодой человек решил не опускать руки и понадеялся на помощь друзей. Он опубликовал в Facebook следующее сообщение:
«Дорогие друзья! Вчера я сделал моей Фионе предложение. Этот момент зафиксировала случайная прохожая. Но, к сожалению, я так волновался, что дал ей адрес моей электронной почты с ошибкой.
Я понимаю, что вряд ли мы найдем эту незнакомку. Но вдруг чудеса случаются? Ниже – фото с того места, где была сделана фотография. Я буду очень счастлив, если снимок все же найдется!»
Когда Майкл опубликовал сообщение на своей странице, он и предположить не мог, что она так быстро распространится в Сети. Нашлись тысячи желающих помочь паре.
И чудо! На следующий день фотографию увидел мужчина, который несколько часов в Инстаграме наблюдал искомую фотографию!
Оказывается, незнакомка оказалась профессиональным фотографом. Она выложила сделанный снимок в свой Instagram, подписав его так:
«Это был невероятный вечер. Я вышла из бара, где мы отлично посидели с друзьями. Шел красивый снег, и я решила запечатлеть красивые пейзажи. И тут мне на глаза попалась пара. Молодой человек опустился на колено, чтобы сделать своей любимой предложение.
Они побыли наедине, а потом я подошла к ним и предложила прислать фото. Молодой человек записал в мой телефон адрес своей электронной почты. Забавно было видеть, как он волновался от избытка чувств. Потом мы обнялись и расстались.
Эти двое так вдохновили меня! Вот что значит оказаться в нужном месте и в нужное время!»
Майкл сразу же связался с девушкой и получил от нее снимок в отличном качестве. А на следующий день будущие супруги встретились с фотографом, чтобы отблагодарить ее.
Эта история – отличное доказательство того, что в жизни всегда есть место маленькому чуду!