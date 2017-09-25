Она просто сделала снимок пустой улице. Утром девушка проснулась знаменитой! (фото)

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-23 21:46

Она просто сделала снимок пустой улице. Утром девушка проснулась знаменитой! (фото)
Эта история произошла в Рейкьявике, столице Исландии, одним из вечеров в канун Рождества.

Эта история произошла в Рейкьявике, столице Исландии, одним из вечеров в канун Рождества, передает Rus.Media. Майкл Джон Кент решил сделать предложение своей девушке посреди пустынной улицы под красивым снегопадом.

Этот романтический момент случайно зафиксировала одна девушка. Она пообещала выслать фотографию влюбленным и записала адрес Майкла. Но в спешке Майкл неправильно записал адрес, и казалось, что фотография была потеряна навсегда.

Но молодой человек решил не опускать руки и понадеялся на помощь друзей. Он опубликовал в Facebook следующее сообщение:

«Дорогие друзья! Вчера я сделал моей Фионе предложение. Этот момент зафиксировала случайная прохожая. Но, к сожалению, я так волновался, что дал ей адрес моей электронной почты с ошибкой.

Я понимаю, что вряд ли мы найдем эту незнакомку. Но вдруг чудеса случаются? Ниже – фото с того места, где была сделана фотография. Я буду очень счастлив, если снимок все же найдется!»

Когда Майкл опубликовал сообщение на своей странице, он и предположить не мог, что она так быстро распространится в Сети. Нашлись тысячи желающих помочь паре.

И чудо! На следующий день фотографию увидел мужчина, который несколько часов в Инстаграме наблюдал искомую фотографию!

Оказывается, незнакомка оказалась профессиональным фотографом. Она выложила сделанный снимок в свой Instagram, подписав его так:

«Это был невероятный вечер. Я вышла из бара, где мы отлично посидели с друзьями. Шел красивый снег, и я решила запечатлеть красивые пейзажи. И тут мне на глаза попалась пара. Молодой человек опустился на колено, чтобы сделать своей любимой предложение.

Они побыли наедине, а потом я подошла к ним и предложила прислать фото. Молодой человек записал в мой телефон адрес своей электронной почты. Забавно было видеть, как он волновался от избытка чувств. Потом мы обнялись и расстались.

Эти двое так вдохновили меня! Вот что значит оказаться в нужном месте и в нужное время!»

Майкл сразу же связался с девушкой и получил от нее снимок в отличном качестве. А на следующий день будущие супруги встретились с фотографом, чтобы отблагодарить ее.

Эта история – отличное доказательство того, что в жизни всегда есть место маленькому чуду!

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