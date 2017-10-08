Она помыла волосы Кока-Колой, результат был неожиданный
2017-10-08 13:55
Она помыла волосы Кока-Колой, результат был неожиданный
Просто фантастический результат! Вы наверняка слышали о разных свойствах этого напитка? Так вот.
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Смелая брюнетка (на фото) решила испытать силу обычной колы на собственных волосах.
Какая девушка не мечтает о красивых локонах? Риторический вопрос.
Эта юная леди вылила на голову две бутылки «Кока-Колы» (для коротких волос достаточно будет и одной), затем смыла все водой и высушила волосы феном. И вуаля! То, что из этого вышло, превзошло все ее ожидания.
По словам девушки, когда она использовала кругу вместо бальзама ополаскивателя – кола предоставила ее прямом волосам волнистую текстуру . “Я действительно поражена результатами – это намного дешевле, практичнее и быстрее, чем делать химическую завивку или возиться со щипцами для завивки”.
Насколько это безопасно для волос – неизвестно, поэтому мы бы не советовали повторять этот эксперимент.