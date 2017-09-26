Она держит себя за палец 20 секунд. Результат просто впечатляющий!
2017-09-26 10:14
Она держит себя за палец 20 секунд. Результат просто впечатляющий!
Многие не знают, но с многими видами боли можно бороться не прибегая к лекарствам.
Справиться с проблемами поможет рефлексотерапия, ну а освоить несколько простых ее приемов под силу каждому, передает Rus.Media.
Большой палец: тревога и головные боли
Помочь справиться с депрессией может воздействие на большой палец. Также он «контролирует» головная боль. Просто сожмите большой палец на 3-5 минут.
Указательный палец: разочарование и мышечные боли
С чувством страха поможет справиться массаж указательного пальца. Кроме того, воздействие на него помогает успокоить боли в мышцах.
Средний палец: усталость и гнев
Чувствуете усталость? Крепко сожмите средний палец на несколько минут.
Безымянный палец: проблемы с пищеварительной системой и пессимизм
Массаж безымянного пальца позволит «укротить» негативные эмоции, что бушуют в вашей голове. Положительный эффект массаж этого пальца воздействует и на работу пищеварительной системы.
Мизинец: стресс и нервозность
Со всевозможными стрессами справиться вам поможет массаж мизинца. Главное в этот момент соблюдать душевного покоя и сконцентрироваться на волнующей вас проблеме.
Ладонь: напряженность, тошнота
Неожиданный приступ тошноты можно прекратить влиянием на ладонь. Нажмите на ее центр, сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов и повторите цикл.
Сжатые вместе ладони: стабилизация состояния ума и нормализация кровотока
Ну а этот, всем знакомый жест способствует наиболее быстрому вхождению в состояние медитации, а также помогает нормализовать кровообращение.