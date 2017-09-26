Она держит себя за палец 20 секунд. Результат просто впечатляющий!

despravda | 26.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-26 10:14

Она держит себя за палец 20 секунд. Результат просто впечатляющий!
Многие не знают, но с многими видами боли можно бороться не прибегая к лекарствам.

Справиться с проблемами поможет рефлексотерапия, ну а освоить несколько простых ее приемов под силу каждому, передает Rus.Media.

Большой палец: тревога и головные боли

Помочь справиться с депрессией может воздействие на большой палец. Также он «контролирует» головная боль. Просто сожмите большой палец на 3-5 минут.

Указательный палец: разочарование и мышечные боли

С чувством страха поможет справиться массаж указательного пальца. Кроме того, воздействие на него помогает успокоить боли в мышцах.

Средний палец: усталость и гнев

Чувствуете усталость? Крепко сожмите средний палец на несколько минут.

Безымянный палец: проблемы с пищеварительной системой и пессимизм

Массаж безымянного пальца позволит «укротить» негативные эмоции, что бушуют в вашей голове. Положительный эффект массаж этого пальца воздействует и на работу пищеварительной системы.

Мизинец: стресс и нервозность

Со всевозможными стрессами справиться вам поможет массаж мизинца. Главное в этот момент соблюдать душевного покоя и сконцентрироваться на волнующей вас проблеме.

Ладонь: напряженность, тошнота

Неожиданный приступ тошноты можно прекратить влиянием на ладонь. Нажмите на ее центр, сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов и повторите цикл.

Сжатые вместе ладони: стабилизация состояния ума и нормализация кровотока

Ну а этот, всем знакомый жест способствует наиболее быстрому вхождению в состояние медитации, а также помогает нормализовать кровообращение.

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