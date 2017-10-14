Оля Полякова показала грудь: мужчины в экстазе
2017-10-13 16:55
Оля Полякова показала грудь: мужчины в экстазе
Суперблондинка поделилась новой фотографией в Instagram.
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Оля Полякова показала своим фанатам новое фото, на котором она запечатлена в роскошном черном платье с глубоким декольте, передает Rus.Media. Пользователи Інстаграма засуетились и стали один за другим писать комментарии, указывая на идеальный формы Суперблондинки.
В подписи к фото Оля Полякова рассказала о неприятном происшествии, случившемся с ней накануне: “Ребята! Только что на съемке «Лига Смеха» в Октябрьском Дворце украли мой iPhone+ прям с судейского кресла. Там очень важные для меня семейные фото и материалы, завтра поднимут съемку с камер, вора вычислю! Будьте людьми – верните за вознаграждение!”.
Фолловеры постарались поддержать певицу добрым словом и пожелали ей найти свой телефон в целости и сохранности, а также сделали Ольге массу комплиментов относительно ее сексуального образа.