Оля Фреймут раскрыла одну из своих недавних интриг
2017-10-12 12:42
Оля Фреймут раскрыла одну из своих недавних интриг
На днях Оля Фреймут показывала фото, на котором она в желтом латексном комбинезоне.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Тогда ведущая заинтриговала своих фанатов, спросив у них, для чего она выбрала именно такой костюм, передает Rus.Media.
Сегодня наконец стало известно, кто будет вести игру “Бешеная сушка”, и этой таинственной девушкой оказалась Ольга Фреймут. Она выставила еще одно фото в комбезі из латекса в Instagram и подписала его так:
Имею новость. Сегодня я – ведущая игры #ШАЛЕНАСУШКА. Видеть меня в новом образе вы сможете на страницах #ШАЛЕНАСУШКА в Insagram, Facebook и на сайте Бешеная Сушка.
Поклонники Оли Фреймут обрадовались от ее новости и необычного образа. От приятных слов фанатов Фреймут не спрячется еще долго.