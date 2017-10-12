Оля Фреймут раскрыла одну из своих недавних интриг

despravda | 12.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-12 12:42

Оля Фреймут раскрыла одну из своих недавних интриг
На днях Оля Фреймут показывала фото, на котором она в желтом латексном комбинезоне.

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Тогда ведущая заинтриговала своих фанатов, спросив у них, для чего она выбрала именно такой костюм, передает Rus.Media.

Сегодня наконец стало известно, кто будет вести игру “Бешеная сушка”, и этой таинственной девушкой оказалась Ольга Фреймут. Она выставила еще одно фото в комбезі из латекса в Instagram и подписала его так:

Имею новость. Сегодня я – ведущая игры #ШАЛЕНАСУШКА. Видеть меня в новом образе вы сможете на страницах #ШАЛЕНАСУШКА в Insagram, Facebook и на сайте Бешеная Сушка.

Поклонники Оли Фреймут обрадовались от ее новости и необычного образа. От приятных слов фанатов Фреймут не спрячется еще долго.

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