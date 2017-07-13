Ольгу Хоніч исключили из членов партии «Объединение «Самопомощь»
Исполнительный комитет Политической партии «Объединение «Самопомощь» принял решение об исключении Ольги Хоніч из членов партии и снятия ее с учета Черниговской городской организации партии в связи с действиями, которые противоречат задекларированной позиции «Самопомочі».
По сообщениям СМИ, Ольга Хоніч как заместитель городского головы Чернигова, подписывала представление на награждение Владислава Атрошенко орденом «За заслуги».
Напомним, Владислав Атрошенко, будучи народным депутатом от Партии Регионов, голосовал за так называемые «диктаторские законы» 16 января 2014 года.
Следовательно, Контрольная комиссия считает действия Ольги Хоніч такими, которые наносят репутационных потерь для «Объединения «САМОПОМОЩЬ» и подрывающих доверие партии в Черниговском регионе.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым