Ольга Сумская удивила фанатов неожиданным образом

despravda | 14.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-14 11:34

Ольга Сумская удивила фанатов неожиданным образом
На днях актриса заинтриговала снимком в форме стюардессы.

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Актриса Ольга Сумская не устает удивлять поклонников новыми яркими образами на экране, передает Rus.Media. На днях она заинтриговала их снимком, на котором в форме стюардессы.

Ни подпись к фото, ни хэштеги не натолкнули поклонников артистки на какие-нибудь мысли по поводу того, почему Сумская надела голубую форму.

Но, скорее всего, это будет связано с ее актерской игрой в театре или кино.

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