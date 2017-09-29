Ольга Сумская покорила подписчиков фотографией без макияжа

despravda | 29.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-29 11:18

Ольга Сумская покорила подписчиков фотографией без макияжа
В очередной раз пользователи соцсети отметили как молодо и эффектно она выглядит в своем возрасте.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская покорила своих подписчиков в Instagram фотографией без макияжа, передает Rus.Media.

На личной странице в соцсети артистка опубликовала утреннее селфі из Литвы, куда, судя по всему, прибыла на гастроли со спектаклем “Мастер и Маргарита”.

“Здравствуй, Вильнюс!” – коротко прокомментировала она фотографию.

Селфі Сумской не осталось без внимания ее поклонников. В очередной раз пользователи соцсети отметили как молодо и эффектно она выглядит в своем возрасте.

“Оля, вы даже без макияжа выглядите такой юной”, “А ей уже за 50”, – восхищаются в комментариях.

Красоту актрисы называют “естественной” и “настоящей”.

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