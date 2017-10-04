Ольга Горбачева вышла на сцену в эффектном комбинезоне
2017-10-04 14:14
Ольга Горбачева вышла на сцену в эффектном комбинезоне
Известная певица представила номер на песню “Повезло”.
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В столичном Дворце Украина в рамках “Музыкальной платформы” собрались самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса, передает Rus.Media. На концерте Ольга Горбачева представила номер на песню “Повезло”.
На сцене Ольга появилась в сексуальном и изящном комбинезоне от украинского бренда.
В последнее время артистка активно делится знаниями о том, как раскрыть свой внутренний потенциал для гармоничных отношений, проводит масштабные онлайн-марафоны. Ольга пригласила всех на свой необычный музыкально-психологический фестиваль “Солнце”, с которым она отправится в тур по городам Украины уже через месяц.
“Я готовлю настоящий женский фестиваль для всех, кто интересуется темой гармоничных отношений в паре. Я пригласила лучших мастеров из женского развития. Именно они научили нас с мужем своего времени правилам счастливых отношений и помогли восстановить семью. Фестиваль пройдет в формате “обучение + концерт” – днем мы слушаем лекции, я знакомлю вас со своими мастерами, а вечером у нас – настоящий праздник, мой хороший концерт”, – прокомментировала Ольга.