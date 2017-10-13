Ольга Фреймут удивила откровенным фото в корсете
13.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-13 15:38
Ольга Фреймут удивила откровенным фото в корсете
Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала фигуру в пикантном наряде во время модной съемки для украинского глянца.
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Успешная ведущая и мама троих детей, 35-летняя Ольга Фреймут удивила своих поклонников, опубликовав в Instagram весьма откровенное фото, передает Rus.Media.
На снимке она позирует в черном боди с корсетом и с накинутым на одно плечо пальто c леопардовым принтом. Все вещи от бренда Dolce & Gabbana.
Многие из подписчиков увлеклись откровенностью Ольги и похвалили ее фигуру. Снимок собрал уже более 20 тысяч лайков.