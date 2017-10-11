Ольга Фреймут стала ведущей международного проекта (фото)
11.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-11 06:42
Ольга Фреймут стала ведущей международного проекта (фото)
Ведущая Оля Фреймут в своем Instagram поделилась интересной новостью. Она стала ведущей международного онлайн-проекта “Бешеная сушка”.
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Эта игра посвящена похудению, передает Rus.Media. Она длится всего 4 недели. В ней участники худеют с помощью упражнений и без дополнительного оборудования. Все, что нужно – это коврик и кроссовки.
Также Фреймут выложила эпатажную фотографию. На фото она в желтом латексном костюме. Этот новый образ для Ольги. Ведь она всегда выбирает классику.