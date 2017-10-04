Ольга Фреймут решилась сфотографироваться без макияжа
04.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-04 12:19
Ольга Фреймут решилась сфотографироваться без макияжа
Украинская теле-звезда позировала перед фотографом без макияжа.
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Оля Фреймут, как и обещала вчера, поделилась новой фоткой со своего отпуска в Лос-Анджелесе, передает Rus.Media. На снимке телеведущая запечатлена без косметики на лице, но при этом она выглядит прекрасно. Поклонники сделали множество комплиментов многодетной Фреймут за ее внешний вид и сияющую улыбку.
Телеведущая подписала свою фотографию так: “Freedom in La, no makeup, no restrictions, no enemies. Only friends”, что в переводе означает: “Свобода в Лос-Анджелесе, без макияжа, никаких ограничений, никаких врагов. Только друзья.”