Ольга Бузова, Вера Брежнева, Эмин Агаларов и другие на дне рождения МУЗ-ТВ
2017-10-10 11:22
Ольга Бузова, Вера Брежнева, Эмин Агаларов и другие на дне рождения МУЗ-ТВ
Поздравить МУЗ-ТВ собрались самые яркие звезды шоу-бизнеса, ведущие канала и участники «Новой Фабрики звезд».
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8 октября главный музыкальный телеканал страны отпраздновал свое 21-летие на сцене ТРК VEGAS, передает Rus.Media. Поздравить МУЗ-ТВ собрались самые яркие звезды шоу-бизнеса, ведущие канала и участники «Новой Фабрики звезд».
На сцене ТРК VEGAS телеканал устроил настоящую дискотеку. Музыкальный нон-стоп открыли Сергей Лазарев, Артур Пирожков, DVOE, Ханна, банд’эрос, Леонид Агутин и другие артисты. К празднику мог присоединиться любой посетитель торгового центра, ведь вход на мероприятие был свободный. Поклонники имели возможность пообщаться с любимыми артистами, сделать селфи и взять автограф, а также стать гостями на этом ток-шоу.
Ведущий МУЗ-ТВ Андрей Разыграев решил лично пообщаться со звездами и задавал им каверзные вопросы. Большой неожиданностью для зрителей стали слезы Ольги Бузовой. На вопрос ведущего, почему у Оли плохие отношения с продюсером Виктором Дробышем, певица не удержалась и расплакалась, объясняя, что Дробыш постоянно ее оскорбляет, а заступиться за девушку некому.
«Это недостойный поступок мужчины. Как вообще можно оскорблять девушку? У меня просто нет человека, который бы за меня заступился. Который бы просто пришел и втащил ему! За то, что в очередной раз публично меня оскорбляет», — эмоционально высказалась звезда.
Скандал между Бузовой и Дробышем произошел накануне дня рождения МУЗ-ТВ. Подопечная продюсера Настя Самбурская выступила на отчетном концерте «Новой Фабрики звезд», исполнив номер, высмеивает пение под фонограмму. Настасья явно хотела подколоть Ольгу Бузову. Самбурская даже танцевала так же, как звезда «Дома-2» в одном из своих клипов. Вслед Дробыш написал в Instagram все, что он думает по поводу Бузовой и ее творчества.
Продюсер отметил, что музыка — не самая сильная сторона Ольги. По его словам, выступая под фонограмму, Бузова негативно влияет на российский шоу-бизнес. Виктор считает, что Ольга могла бы работать медсестрой или кассиром.
После восьми вечера танцевальная площадка МУЗ-ТВ переместилась на свежий воздух. Ведущим воспалительного open-air стал Артем Шалимов. Он снимал видео с фанатами для Instagram, устроил караоке на хит Стас Костюшкин «Женщины, я не танцую» и опрос «кого зрители ждут на сцене больше всех». Настоящее лето на площадке МУЗ-ТВ устроили банд’эрос, Стас Костюшкин и Вера Брежнева, исполнив свои самые популярные песни из чартов телеканала.
Празднование дня рождения телеканала продолжилось даже после полуночи. На закрытой вечеринке в ресторане Zafferrano звезды могли лично поздравить генерального директора МУЗ-ТВ Армана Давлетьярова и руководство канала.