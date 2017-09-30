Ольга Бузова эпатажно почтила память основателя Playboy
2017-09-30 12:35
Ольга Бузова эпатажно почтила память основателя Playboy
Грудь российской звезды “взорвали” соцсети.
Одиозная телеведущая, которая пытается покорить российскую эстраду своими хитами, снова в центре скандала. На этот раз Ольга Бузова приковала к себе внимание после того, как выложила в Интернете откровенный снимок на память о основателя журнала Хью Хефнере, который недавно умер.
Пользователи Интернета подвергли сомнению форму бюста Бузовой, предположив, что его специально отфотошопили, чтобы тем самым привлечь к нему внимание, сообщает “Rus.Media”.
Бузова подобным образом решила почтить память Хефнера, и выложила в своем “Instagram” соблазнительный снимок российской версии известного журнала, для которого она снималась 7 лет назад, где ведущая в купальнике черного цвета демонстрирует свои прелести помощью соблазнительного выреза в области груди.
Но не этот факт так “взорвал” пользователей Сети и вызвал возмущение, они раскритиковали бюст Бузовой отметив, что фотографии специально предоставили большие формы груди исполнительницы, чем есть на самом деле, обратившись для этого к фотошопу, который “спасает” многих знаменитостей.