Олег Скрипка презентовал новый клип на кавер-версию народной песни (видео)
2017-10-03 09:06
Олег Скрипка презентовал новый клип на кавер-версию народной песни (видео)
Новая видео-работа обнародована на официальном канале группы на Youtube.
Украинская рок-группа “Вопли Видоплясова” представила клип на свою кавер-версию народной песни “Несе Галя воду”, передает Rus.Media. “Галя” в стиле “грандж” возбуждает украинский дух. Мы показали это на примере украинской школы. Дремучий “совок” окончательно смело паводком украинских флюидов. И педантичная завуч, и суровый охранник и весь зал старшеклассников почувствовали водоворот украинства под аккорды нашей “Гале”. Наша народная песня заставляет звенеть и заставляют нас украинскую душу. Неожиданная версия “Галы” в стиле “грандж” от ВВ преодолевает общественные предубеждения относительно украинской культуры. И именно молодежь является общественным вулканом, который генерирует украинский дух”, – делится впечатлениями фронтмен ВВ Олег Скрипка. Отметим, что фанаты по разному отреагировали на новинку. Одни критикуют, что “Smells like плагиат”, а другие, наоборот, отмечают, что “Нирвана отдыхает”.