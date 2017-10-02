Оказывается, гаджетами пользоваться безвредно, если придерживаться одного важного условия
В Университете Копенгагена выяснили, что использование смартфонов перед экраном телевизора вредит работе мозга. Если вам приходится постоянно переключать внимание между экранами смартфона, компьютера и телевизора, то это может сделать вас менее
умными, как выяснили ученые. Использование нескольких гаджетов одновременно снижает интеллектуальный уровень человека. В такие моменты мозг начинает выделять гормон, который действует на мыслительный процесс так же, как наркотики. О такое пишет газета “Добрый доктор”.
Такая многозадачность снижает коэффициент IQ человека, поскольку ведет к дезорганизации умственной деятельности. Если вы настроены на выполнение одной задачи в конкретное время, то воспринимаете материал правильно, он откладывается в гиппокампе-в своеобразной “библиотеке мозга”, где информация организована, разложена по
категориях и является удобной для использования.
Но если вы перемикаєтеся между гаджетами, то полученная в этот момент информация отправляется в другую часть мозга — стриатум. Эта зона связана с планированием движений и мотивацией, а не с хранением информации, поэтому вытащить ее отсюда будет значительно сложнее. Когда информация отправляется чаще в стриатум, а не в гиппокамп, то это приводит к “переключению” мозга. И он уже автоматически в будущем начнет отправлять данные в ненадлежащее место. Все это приведет к снижению интеллектуального уровня человека и его способностей к запоминанию.
Ученые установили, что каждый раз, когда люди переключают свое внимание между экранами, в их мозге выделяется гормон дофамин. Увеличение его уровня связано с наркотической зависимостью, поэтому одновременное использование нескольких гаджетов сказывается на когнитивной деятельности человека хуже, чем курение марихуаны.