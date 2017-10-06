Оказывается, мы выбираем партнершу по имени
2017-10-06 17:23
Оказывается, мы выбираем партнершу по имени
Новое исследование, которое изменит твое представление о романтике. Если она вообще у тебя была.
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Группа ученых из Колумбийского университета и Военной академии США (да-да, все серьезно) провела совместное исследование под игривым названием «Как мне полюбить тебя? Давай сравним буквы: бессознательное эготизм и межличностная симпатия».
Всего учеными было проведено семь исследований различного типа (опросы и эксперименты, в которых приняли участие несколько сотен человек — как одиночки, так и те кто перебуваює в длительных отношениях. Результат этого научного бесчинства понравится любителям гороскопов и тем, кто считает, что судьбу можно как-то систематизировать и предсказать.
Оказалось, что на выбор партнера или партнерши испытуемых влияла сходство их имен и фамилий. Чем созвучны имена или фамилии потенциальных партнеров, чем больше у них общих букв, тем больше шансов на симпатию!