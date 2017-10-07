Охранник детсада устроил поджог – 9 погибших, полсотни госпитализированных
2017-10-07 16:35
Охранник детсада устроил поджог – 9 погибших, полсотни госпитализированных
Точные причины ужасного поступка бразильца неизвестны.
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В бразильском городе Жануаба 50-летний охранник Дамиан Соарес дус Сантос намеренно устроил поджог в детском саду, в результате чего погибли семеро детей, передает Rus.Media.
Об этом сообщает “Стена”.
Известно, что дус Сантос поджег здание, в котором находились около 80 человек. После этого он начал обливать спиртом детей и воспитателей. Кроме семерых детей, погибли также воспитательница и сам охранник. Еще полсотни человек госпитализировали с ожогами.
Убийца работал в детском саду в ночную смену с 2008 года. В сентябре этого года он ушел в отпуск из-за проблем со здоровьем.
Точные причины ужасного поступка бразильца неизвестны. Правоохранители обыскали его дом, где нашли большое количество алкоголя. Выяснилось, что вечером перед поджогом дус Сантос сказал семье, что вскоре “вручит подарок и умрет”.