Огромный айсберг откололся от Антарктиды и плывет в Атлантику (ФОТО)
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-07-12 17:23
Огромный айсберг откололся от Антарктиды и плывет в Атлантику (ФОТО)
От Антарктиды откололась часть крупнейшего из шельфовых ледников – Ларсена, с площадью примерно 6 тысяч квадратных километров.
«Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля»,— сообщили ученые.
Ранее сотрудники университета предупреждали, что откалывание айсберга повлечет потерю десятой части всего ледника. Впервые трещину заметили 2011 года, в 2014 году она начала быстро расти. Ученые отмечают, что теперь течения и ветры относят айсберг, отколовшийся, в Атлантический океан.