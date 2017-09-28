Огромный айсберг откололся от Антарктиды и плывет в Атлантику (ФОТО)

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-07-12 17:23

Огромный айсберг откололся от Антарктиды и плывет в Атлантику (ФОТО)
От Антарктиды откололась часть крупнейшего из шельфовых ледников – Ларсена, с площадью примерно 6 тысяч квадратных километров.

«Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля»,— сообщили ученые.

Ранее сотрудники университета предупреждали, что откалывание айсберга повлечет потерю десятой части всего ледника. Впервые трещину заметили 2011 года, в 2014 году она начала быстро расти. Ученые отмечают, что теперь течения и ветры относят айсберг, отколовшийся, в Атлантический океан.

Похожие записи

Об авторе

despravda