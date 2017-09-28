Ограничение на подержанные автомобили предлагают снять
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-06-23 16:53
Ограничение на подержанные автомобили предлагают снять
Также депутаты предлагают не увеличивать ставки акцизного сбора на авто определенного класса
Так, 20 декабря 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №5562 «О внесении изменений в Раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно формирования цивилизованного рынка подержанных автомобилей».
Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Тарас Батенко, Александр Шевченко, Виталий Куприй, Виктор Шевченко, Александр Дубинин, Валентин Дидыч и Ирина Констанкевич.
Ситуация с автопромом в Украине
Согласно данным информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг» и Ассоциации «АСЕА» (European automobile manufactures association), в Украине в 2,5 раза меньшее количество автомобилей на 1000 человек в сравнении с европейскими странами, в т.ч. и в сравнении со странами Восточной Европы. Если считать в абсолютных числах, то для достижения среднеевропейского уровня автомобилизации нужно реализовать в Украине около 12 млн автомобилей.
При этом на сегодня каждый четвертый автомобиль (это почти 2 млн авто) в Украине старше 1990 года выпуска. Согласно данным Ассоциации автомобильных производителей Украины (Укравтопром), у нас реализуется лишь 30-40 тыс. Новых автомобилей ежегодно, что свидетельствует о том, что автопарк в Украине практически не обновляется и с каждым годом все больше стареет.
Отсутствие финансов на новые автомобили
В 2016 году Министерство инфраструктуры Украины отметило, что вывод из эксплуатации устаревших автомобилей с низкими экологическими показателями в масштабах всей страны и замещение их новыми транспортными средствами, несмотря на сложное экономическое положение, происходит достаточно медленно.
Так депутаты отмечают, что несвоевременное обновление рынка и невозможность купить за доступную цену качественный подержанный автомобиль побуждают граждан к покупке устаревших, технически несовершенных автомобилей на внутреннем рынке, которые в большинстве случаев уже исчерпали свой ресурс, что в свою очередь значительно ухудшает безопасность на дорогах.
Устаревшие автомобили увеличивают количество ДТП
В Европейском Союзе, где население составляет 502,6 млн человек, в 2014 году в ДТП погибли 25 900 человек, что составляет 0,0052% от всего населения.
В Украине, за тот же период, погибли 4439 человек, что составляет 0,0104% от всего количества, что в два раза больше, чем в Евросоюзе. В то же время насыщение автомобилями – в 2,5 раза меньше (200 автомобилей на 1000 населения в Украине против 498 в Евросоюзе).
Как отмечается в пояснительной записке, также участились случаи использования автомобилей иностранной регистрации, когда их ввозит одно лицо (обычно нерезидент) и оставляет автомобиль в пользование другому лицу, не внесенной в базы данных, что приводит к невозможности отследить водителя или владельца при совершении преступлений и ДТП (в отличие от того, если бы автомобиль был зарегистрирован в Украине или лично ввезен гражданином на территорию Украины).
Снижены акцизы на ввозимые поддержанные авто
Стоит также заметить, что эффект от применения сниженных ставок акциза для подержанных автомобилей в данный момент не является полным, а поступления в Государственный бюджет Украины – меньше, чем могло бы быть. Причиной является искусственные ограничения на импорт автомобилей, которые кроме торможения процесса импорта также создают благоприятные условия для возможных коррупционных действий. Как показывает практика, любые ограничения создают коррупционные риски из-за желания их обойти.
«Ярким примером является ситуация с выдачей свидетельств о регистрации, которые не соответствовали требованиям Закона тысячи триста восемьдесят девять-VIII и незаконно ограничивали права автовладельцев. Так, корень проблемы всех вышеупомянутых проблем – именно в невозможности импортировать старый автомобиль по доступным ставкам таможенных платежей, ведь доказанным фактом является то, что старые автомобили в Украине – одни из самых дорогих в мире. Цена на идентичные модели бывших в употреблении автомобилей в Украине и Европе могут отличаться в несколько раз », – отмечают народные депутаты.
Причиной этого является несбалансированное налоговую нагрузку на фоне высокого спроса и низкой покупательной способности, а также искусственные ограничения на импорт старых автомобилей. Именно поэтому нужно не бороться с последствиями, а устранять причины.
Прочный барьер на ввоз неисправных автомобилей
Как говорится в пояснительной записке, для установки барьеров от ввоза технически неисправных автомобилей, которые не отвечают техническим требованиям и стандартам или вредные выбросы которых превышают допустимые нормы исправного транспортного средства данного вида, нужно обязательно ввести прохождение технического осмотра при ввозе бывших бывших в употреблении транспортных средств на территорию Украины с целью свободного обращения.
Внесении изменений в Налоговый кодекс
Цель законопроекта достигается путем внесения изменений в п. 15 подраздела 5 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно продления действия пониженных ставок акцизного сбора на транспортные средства, которые были в использовании, к 31 декабря 2020 года, а также снятия существующих ограничений на применение этих ставок.
Перспективы развития автопрома в Украине
Ожидаемым результатом принятия законопроекта будет формирование цивилизованного рынка подержанных автомобилей в Украине, приведения национального законодательства в соответствие к опыту стран Европейского Союза, с учетом всех объективных факторов и устранения коррупционных рисков.
В результате реализации данной законодательной инициативы, в Украине пройдет обновление автопарка, что приведет к повышению безопасности граждан в случае ДТП, улучшению экологии, увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения количества растаможенных транспортных средств, уменьшение очередей на контрольно-пропускных пунктах и уменьшения использования различных теневых схем в области пользования автомобилями.
Принятие этого законопроекта положительно повлияет на развитие автомобильного рынка и даст возможность гражданам как легализовать уже купленные автомобили иностранной регистрации, так и купить их (особенно социальным категориям граждан, которые в первую очередь нуждаются в доступном индивидуальном автомобильном транспорте: инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям и домам семейного типа, крестьянам, воинам АТО и др.).