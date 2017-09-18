Огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку будут принимать в полиции
С 1 по 31 октября в Черниговской области, как и по всей Украине, будет проводиться месячник добровольной сдачи оружия. В связи с непростой криминогенной обстановкой в стране призываем граждан с пониманием отнестись к требованиям МВД и сдать в полицию огнестрельное оружие, которое не является законно зарегистрированным должным образом.
Об этом ЧЕline сообщили в группе разрешительной системы Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области.
Напомним, что все, кто в этот период с 1 по 31 октября, добровольно принесет и сдаст в подразделения разрешительной системы огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, будут освобождены как от административной, так и уголовной ответственности.
Для тех же, кто по каким-то причинам не желает расставаться с незаконной огнестрельным или холодным оружием, закон предусматривает достаточно суровое наказание.
Так, статья 263 Уголовного кодекса Украины «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Что же касается гладкоствольного охотничьего оружия, то здесь предусмотрена административная ответственность. Статья 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечает, что «Приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданами огнестрельного охотничьего или холодного оружия, а также пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров за секунду без соответствующего документа разрешительного характера, выданного уполномоченным государственным органом» влечет за собой наложение штрафа от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия или без таковой. А в случае повторного нарушения – штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия».
Уголовная ответственность наступает и в случае выявления незарегистрированного холодного оружия (кинжалов, финских ножей, кастетов и тому подобное). Согласно ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса предусмотрен «штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет».
Стоит отметить, что охотничьи гладкоствольные ружья, газовые пистолеты, которые не были ранее зарегистрированы в органах внутренних дел, после проверки (если оружие не была похищена не была орудием преступления) можно зарегистрировать и в дальнейшем владеть и пользоваться ею.
Также в связи с военными действиями на востоке страны до города может попадать нелегальная огнестрельное оружие армейских образцов. Это касается оружия, которое граждане, которые прибывают в город из зоны АТО, привозят с собой как сувениры. Причем они не задумываются над тем, что такие действия являются незаконными и предусматривают наказание.
Поэтому всех граждан, имеющих незарегистрированное огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, а также граждан, которые нашли оружие, боеприпасы времен Второй мировой войны, просим обратиться к полицейским разрешительной системы Черниговского отдела полиции с целью ее регистрации или сдачи и принятия соответствующего решения.
Напоследок напоминаем адрес разрешительной системы г. Чернигов: улица Шевченко, 9. Справки по телефону 619-885.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.