Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 9 октября 2017
2017-10-09 11:19
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 9 октября 2017
Курс валют на сегодня 9 октября.
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Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долларов США – 2673,9931 гривны (-5,9753);
100 евро – 3130,4437 гривны (-29,5101);
10 российских рублей – 4,6294 гривны (-0,0102).
Согласно сообщению госрегулятора, доллар подешевел на 7 копеек, по сравнению с данными за 6 октября. Таким образом, 9 октября официальный курс доллара относительно гривни составит 26,73, передает Rus.Media.
Продолжает дешеветь и евро. По сравнению с 6 октября европейская валюта подешевела на 16 копеек и стоит 31,3 гривны.