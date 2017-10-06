Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 6 октября 2017
06.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-06 10:39
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 6 октября 2017
Наличный курс на 6 октября. Доллар – 26,70-27,05 грн, евро – 31,20-31,89 грн.
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Средний курс доллара в банках в пятницу, 6 октября, составляет 26,70-27,05 грн, передает Rus.Media. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс покупки и продажи доллара снизился соответственно на 5 и 10 коп.
Курс евровалюты подорожал на 15 и 11 коп. – согласно 31,20-31,89 грн.
Курс российского рубля немного снизился и на покупке, и на продаже и составил 0,433-0,465 грн.