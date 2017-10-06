Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 5 октября 2017
06.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-05 12:43
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 5 октября 2017
Межбанк открылся долларом по 26,78-26,81 грн., евро – по 31,51-31,55 грн.
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Торги на межбанковском валютном рынке в четверг, 5 октября, открылись долларом по 26,78-26,78 грн, передает Rus.Media. В сравнении с курсом закрытия межбанке в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже не изменился.
Евровалюта в покупке и продаже подорожал на 1 и 2 коп. – до 31,51-31,55 грн соответственно.
Курс российского рубля не изменился – 0,464-0,465 грн.