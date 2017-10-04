Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 4 октября 2017

despravda | 04.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-04 13:30

Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 4 октября 2017
Межбанк открылся долларом по 26,71-26,73 грн., евро – по 31,39-31,42 грн

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Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 4 октября, открылись долларом по 26,71-26,73 грн, передает Rus.Media. В сравнении с курсом закрытия межбанке в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже не изменился.

Евровалюта в покупке также осталась на прежнем уровне -31,39-31,42 грн.

Курс российского рубля не изменился – 0,460-0,461 грн.

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