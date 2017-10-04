Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 4 октября 2017
04.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-04 13:30
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 4 октября 2017
Межбанк открылся долларом по 26,71-26,73 грн., евро – по 31,39-31,42 грн
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Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 4 октября, открылись долларом по 26,71-26,73 грн, передает Rus.Media. В сравнении с курсом закрытия межбанке в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже не изменился.
Евровалюта в покупке также осталась на прежнем уровне -31,39-31,42 грн.
Курс российского рубля не изменился – 0,460-0,461 грн.