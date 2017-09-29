Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 29 сентября
29.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-29 10:10
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 29 сентября
Курс НБУ на 29 сентября. Доллар – 26,52 грн, евро – 31,23 грн
Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 29 сентября, передает Rus.Media. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек, до 26,52 грн.
Евровалюта подорожала на 15 коп. и составила 31,23 грн.
Российский рубль немного подешевел – 0,453 грн.