Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 29 сентября

despravda | 29.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-29 10:10

Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 29 сентября
Курс НБУ на 29 сентября. Доллар – 26,52 грн, евро – 31,23 грн

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 29 сентября, передает Rus.Media. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек, до 26,52 грн.

Евровалюта подорожала на 15 коп. и составила 31,23 грн.

Российский рубль немного подешевел – 0,453 грн.

Похожие записи

Об авторе

despravda